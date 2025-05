Chi l'ha visto?, "il messaggio dall'aldilà di Chiara Poggi"

Si parla del delitto di Garlasco anche a Chi l’ha visto, la punatata è quella andata in onda mercoledì 28 maggio su Rai 1. In particolare, a catturare l'attenzione del pubblico sono le ultime ricerche effettuate online da Chiara Poggi prima della sua tragica morte. Tra i contenuti mostrati da Federica Sciarelli c'è un articolo intitolato "Omicidi senza colpevoli", che parlava proprio di casi risolti dopo anni grazie alla riapertura delle indagini.

Non solo, perché all'interno degli articoli c'erano anche tanti dettagli sul Dna, sul modo in cui vengono conservati i reperti dei casi di omicidio perché non si rovinino e si possano fare nuove analisi, e su come sia possibile analizzare l'arma del delitto anche dopo tanto tempo. Ricerche che, lette oggi, fanno venire i brividi. Anche Chiara è diventata vittima uno di quegli omicidi su cui le indagini sono ancora in corso, perché tanti sono i dubbi.