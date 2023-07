Meteo, nubifragi devastanti e notti tropicali: cosa accadrà nelle prossime ore

22 luglio 2023 a

Mentre il Nord Italia è interessato da nubifragi e forti temporali, al Centro Sud si è registrata l'ennesima notte tropicale. Come rilevano gli esperti di 3bmeteo.it, "dopo i nubifragi e il tornado di Cernusco sul Naviglio, altri violenti temporali hanno attraversato parte del Nord Italia dalla tarda serata di venerdì, in particolare ancora tra Lombardia e Veneto", soprattutto le province di "Verona, Vicenza, Padova e Venezia dove le precipitazioni sono risultate di forte intensità anche associate a grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento".

Al Centro Sud c'è stata "una nuova notte tropicale", "le temperature con grande fatica sono scese sotto i 25 gradi ma ci sono diverse località di Sicilia, Calabria e Basilicata con il termometro che non è mai sceso sotto i 30".

Per quanto riguarda le previsioni di oggi, sabato 22 luglio, aggiungono i meteorologi, "Il Nord Italia vedrà ancora nuova instabilità nelle prossime ore con lo sviluppo di rovesci e temporali in particolare su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, localmente anche intensi e con grandine. Al Centro e Sardegna strati di passaggio ma in un contesto perlopiù asciutto e clima caldo, salvo per qualche fenomeno su Nord Appennino. Sole e gran caldo invece al Sud con massime comprese tra 33 e 37 gradi, con picchi di 40-41 su foggiano, materano, cosentino, reggino ionico e Sicilia interna, qui in particolare sulla Piana di Catania con possibili picchi over 45 gradi".