Bacoli, sesso in pubblico e scandalo: chi sono, "prima volta nella storia"

23 luglio 2023 a

a

a

Scandalo a luci rosse a Bacoli, perla della penisola flegrea affacciata sul Tirreno, a pochi chilometri da Napoli. Una coppia di giovani è stata immortalata mentre facevano sesso in pubblico, in mezzo alla strada e sotto gli occhi di turisti, passanti, adulti e bambini. Una scena sconcertante immortalata dai telefonini di molti dei presenti, più indignati che curiosi, e che è finita sui social è diventata ben presto virale, come sempre in questi casi. Decine di cittadini hanno stigmatizzato il "raptus di passione" dei due esibizionisti, accusando anche la autorità locali responsabili a loro giudizio di non fare abbastanza per arginare il crescente, quotidiano degrado.

Sesso nel bagno pubblico: scandalo a Napoli, chi sono i due amanti

La notizia, riportata da Antonio Cangiano del Mattino, è diventata oggetto di un durissimo post dell'associazione Bacoli Futura su Facebook: "Ieri sera a Bacoli due giovani improvvisamente hanno messo in opera scene di sesso per strada in via Miliscola nei pressi della rotonda del Cycas che porta verso i lidi. Il tutto è stato subito immortalato con i Cellulari dalle tante persone che a quell’ora erano per strada con i due giovani che non hanno tenuto a freno i loro bollenti spiriti".

Atti osceni in luogo pubblico che potrebbero ora costare carissimo ai due focosi e incauti protagonisti: "E' un evento storico - rincara la dose con sarcasmo la pagina Bacoli Futura -. Una coppia di esibizionisti internazionali ha scelto Bacoli (tra tutte le città flegree) per celebrare la performance dell'anno. Bacoli torna protagonista. É l'Amore che si celebra in strada. Non accadeva da 40 anni. Prima di noi c'è chi ha pensato di denunciarli. Di farli addirittura arrestare. Ringrazio tutti i cittadini che hanno testimoniato con video e foto. Ringrazio il bar Cycas per la location. Uniti possiamo farcela. Una botta alla volta...".