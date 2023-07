Mario Giuliacci, temporali e strana luce verde? "Ecco cosa c'è dietro"

23 luglio 2023 a

a

a

Giorni di temporali e grandinate, fulmini, tuoni e saette. E forse anche a voi è capitato di vedere che l'atmosfera, tra le nubi cariche per i temporali e il suolo, possa assumere una peculiare luce verde. L'evento, spiega Mario Giuliacci sul suo sito, non è così frequente. E avviene solo in concomitanza a temporali molto forti e, dunque, accompagnati da intense e numerose scariche elettriche, insomma da cospicui fulmini.

Meteo-Giuliacci, qui il link al sito con tutti gli approfondimenti

E sempre Giuliacci ci spiega le ragioni del fenomeno, cosa determina quelle luci verdi. "Nelle eruzioni solari il vento solare espulso dalla nostra stella solo raggiunge ala terra sotto forma di forte campo magnetico viaggiante che annichilisce il campo magnetico terrestre. Ma la forte variazione del campo magnetico terrestre sottopone a forze interne gli atomi di ossigeno ionizzati presenti nella ionosfera (100-200km)", premette Giuliacci.

"Chi c'è dietro al terrorismo sul meteo": Mario Giuliacci, una pesantissima accusa

E ancora, spiega che gli elettroni degli atomi di ossigeno sono costretti a un salto quantico, ovvero passano da un'orbita più esterna a una più interna. Facendolo, emettono radiazioni elettromagnetiche, un fotone di energia. E la radiazione elettromagnetica emessa dall'atomo di ossigeno è verde: questo determina le meravigliose aurore boreali.

Dunque Giuliacci spiega come qualcosa di simile avviene proprio nei temporali. Le molecole d'ossigeno nell'atmosfera sotto le nubi, colpite da campi elettrici, vengono dissociate con una reazione chimica. E, contemporaneamente, gli elettroni dell'ossigeno fanno salti quantici emettendo luci verdi. Il fenomeno, insomma, è presto spiegato.