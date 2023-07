Elettricità, incubo-blackout totale: "Il caso è eclatante", cosa sta succedendo

24 luglio 2023 a

Rischio blackout in tutta Italia. Con il caldo rovente, il Paese va incontro a disagi e disservizi delle forniture energetiche. Ed ecco che migliaia di famiglie si ritrovano senza corrente. "Da Bolzano a Palermo il caldo sta determinando anomali blackout energetici in tutta la penisola. - spiega Consumerismo No Profit -. Le cronache riportano casi eclatanti come quello di Roma dove numerosi passeggeri sono rimasti per circa mezz'ora bloccati dentro la metro, senza aria condizionata e senza linea telefonica".

Basta pensare che solo a Milano si sono contante nel mese di giugno 462 interruzioni di erogazione di energia elettrica. Non è andata meglio a Napoli, dove le linee interrate sono andate in tilt a causa dell'asfalto arrivato a temperature elevatissime che ha danneggiato i cavi sotterranei, interrompendo le forniture di elettricità a famiglie e negozi costretti a chiudere in anticipo. Fino ad arrivare a Palermo, dove da giorni si registrano interruzioni e blackout continui che stanno mettendo a dura prova la città.

Dati alla mano, quelli di E-Distribuzione - la più grande società in Italia che copre 31,5 milioni di cittadini in più di 7.400 Comuni (1'85% dei volumi distribuiti) - i blackout sul territorio italiano sono centinaia al giorno: la regione più colpita, secondo la rilevazione di Consumerismo No profit, è la Sicilia, con continue sospensioni delle forniture energetiche su tutto il territorio regionale.

In ogni caso, per far fronte a problemi di vario tipo, la normativa attuale prevede indennizzi per le vittime delle interruzioni di fornitura in comuni con meno di 5.000 abitanti se l'interruzione è superiore alle 16 ore consecutive. In comuni con più di 5.000 ma meno 50.000 abitanti se l'interruzione superiore alle 12 ore consecutive. In comuni con più di 50.000 abitanti: se l'interruzione è superiore alle 8 ore consecutive.