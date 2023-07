Meteo, Mario Giuliacci: "Fine del caldo, ma a un caro prezzo", ecco quale

24 luglio 2023 a

"La fine del caldo". E' Mario Giuliacci, dal suo sito, a dare agli italiani la notizia più attesa di questa bollente estate sul fronte meteo. Dopo una lunghissima ondata di afa e temperature da record, spesso oltre i 40 gradi (e sopra i 30 anche di notte), soprattutto al Sud e sulle isole, "questa fase meteo così bollente comincia a declinare", spiega il meteorologo sul suo sito meteogiuliacci.it. "Ottime notizie", dunque, anche se occorrerà tenere duro ancora qualche giorno.

Niente terrorismo sul clima, comunque, perché come ricorda Giuliacci il luglio infernale non ha riguardato più di tanto il Nord-Ovest, dove "assai peggio fu l'anno scorso, quando la siccità e gli incendi stavano devastando il Nord Italia". In queste settimane, anzi, proprio il Nord Ovest ha dovuto fare i conti con un altro problema: il maltempo, con grandine, pioggia, trombe d'aria e violentissimi fenomeni temporaleschi.

Secondo Giuliacci, comunque, c'è già la data per la fine del caldo definitivo: è mercoledì 26 luglio, quando un "deciso cambio d'aria riporterà temperature nelle medie". Il prezzo da pagare? Altri "fenomeni meteo estremi, dopo che quelle settentrionali". Insomma, si tornerà a respirare grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre al posto di quello africano, ma non saranno solo buone notizie.