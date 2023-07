Meteo, Mario Giuliacci: agosto inizia nel peggiore dei modi, vacanze rovinate

27 luglio 2023 a

Chi sta per partire per le ferie estive farà meglio a dare una occhiata alle profezie di Mario Giuliacci. Il meteorologo, sul suo sito , si sbilancia regalando previsioni sicuramente migliori di quelle degli ultimi giorni, decisamente funesti sia a Nord (trombe d'aria, grandinate, nubifragi) sia a Sud (caldo soffocante con correlata emergenza incendi soprattutto in Sicilia e Calabria). La prossima settimana partirà all'insegna di "tempo stabile per tutta la nostra penisola grazie a una nuova affermazione dell’anticiclone africano a partire dl lunedì 31 luglio".

Sarà dunque "caldo, sereno ma con temperature gradevoli, lontane da quelle record dei giorni passati. Le massime al Nord si avvicineranno a 30°C, al Centro-Sud 33°C sulle due Isole Maggiori 36°C". Insomma, una normale prima settimana di agosto, da passare per chi può al mare o in montagna".

Dopo qualche giorno, però, ci sarà un break temporalesco causato da quanto sta accadendo in queste ore sulle Isole Britanniche e la Scandinavia, dove "sono presenti vaste aree di bassa pressione che inviano correnti di aria fresca verso il nostro paese". Tra martedì 1 e mercoledì 2 agosto cambierà di nuovo tutto e "il rischio è quello che si sviluppino imponenti celle temporalesche con conseguenti forti colpi di vento e grandinate". Le regioni più a rischio potrebbero essere ancora una volta quelle del Nord-Est: dalla Lombardia al Trentino Alto Adige, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia. Agosto dunque comincerà ancora con una Italia divisa a metà, anche se dove resterà il caldo le temperature saranno decisamente più vivibili e godibili.