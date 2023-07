Elisabeth Lardschneider, morta sull'Himalaya la promessa dell'arrampicata azzurra

27 luglio 2023 a

Una tragedia sull'Himalaya: nel corso di una scalata è morta a soli 20 anni l'italiana Elisabeth Lardschneider, climber, una promessa assoluta dell'arrampicata azzurra.

La Lardschneider si trovava da alcune settimane insieme ad altri arrampicatori nella zona della valle dello Zanskar, in India, dove era impegnata in alcune scalate con l'obiettivo di aprire nuove vie.

Elisabeth, della Val Gardena - scrive il quotidiano Dolomiten - nel corso di una scalata è precipitata per 150 metri, un volo terrificante e fatale: è infatti morta sul colpo, la caduta non le ha lasciato alcuna possibilità di sopravvivere.

In passato, la Lardschneider era già stata nominata nella nazionale italiana giovanile di arrampicata. Era una delle colonne nel club alpino sudtirolese Alpenverien e, per il futuro, sognava di fare la guida alpina. E ancora, tra i suoi sogni, quello di entrare a far parte dei mitologici Catores, un'unità speciale di alpinisti e soccorritori sulle Dolomiti. A commentare la tragedia Tobia Moroder, sindaco di Ortisei: "Lo sgomento è grande in paese", ha dichiarato sempre al Dolomiten.