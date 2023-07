Sedie sul tetto dell'auto: la foto virale che fa impazzire il web

27 luglio 2023 a

a

a

"Una risata vi seppellirà" scriveva sui muri di Parigi di fine Ottocento chi invocava la fantasia per distruggere il potere. La paternità della frase è incerta, ma di sicuro sarà venuta in mente al gestore di un locale che ha risposto alla prepotenza di un automobilista con l'inventiva e l'ironia. Di fronte al parcheggio selvaggio nello spazio riservato ai tavolini del suo bar, il proprietario ha pensato di bene di sistemarli, insieme alle sedie, sul cofano e sul tetto dell'auto trasformandola di fatto in un dehor.

A Bologna "gli amici della Schlein" bucano le gomme: ecco le foto | Guarda

La fotografia, pubblicata su Twitter dall'influencer valenciano Jesús Soriano sull'account @soycamarero, è diventata in poco tempo virale scatenando la polemica tra chi dava ragione al proprietario del bar e chi invece si schierava dalla parte dell'automobilista, ma soprattutto, fa notare Leggo, ha scatenato una gara di umorismo che di questi tempi non fa male. "Voglio il tavolo al piano di sopra, ci sarà più aria", ha scritto un follower di Soriano. Un altro ha caricato un video di Mr. Bean seduto su una poltrona anch'essa appollaiata sul tetto di un'auto. E poi c'è chi chiede: "Puoi mettermi il pieno e fare un cambio d'olio?".