Meteo, Giuliacci sicuro: "Dove tornano i temporali sull'Italia", i giorni neri

28 luglio 2023 a

a

a

Il meteo cambia ancora in questo fine settimana e si preannunciano grandi sorprese per l'inizio di agosto. Dopo i temporali di questa settimana e il caldo afoso, nel weekend le temperature dovrebbero rientrare nella norma. E a dare un quadro chiaro di ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni è il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it : "Il Nord Italia non sarà protetto totalmente dall’anticiclone e subirà gli effetti del ciclone presente sulle Isole Britanniche.

Nella giornata di sabato 29 luglio le regioni più a rischio saranno Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, senza escludere le pianure limitrofe. La cosa positiva è che i temporali di questo tipo hanno una durata limitata quindi non rovinano l’intera giornata, ma sono in grado di portare una leggera flessione termina e abbondanti precipitazioni. Anche nella giornata di domenica 30 luglio rischio temporali per l’arco alpino e la Pianura Padana, innescati dalle correnti instabili in quota in discesa dall'Europa nordoccidentale; rischio grandinate per le regioni del Nord-Est", spiega Giuliacci.

"Perché questi sono un pericolo per la democrazia": Senaldi fa nomi e cognomi

Infine la profezia sui primi giorni di agosto: "Per quanto riguarda l’inizio di Agosto, le temperature rientrano nelle medie, garantendo un'Estate normale. Quindi la follia climatica potrebbe perlomeno calmierarsi. L’alta pressione nord africana dovrebbe lentamente avanzare verso nord, raggiungendo l’Italia con nuove ondate di caldo, ma con intensità assai minore di quella sperimentata poco tempo fa".