Meteo, domenica da inferno: ecco le 10 città dove scatta l'allarme

Le temperature tornano a salire dopo il fresco degli ultimi giorni: accadrà domenica 30 luglio, soprattutto al Centrosud: lo si legge nel bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, secondo cui domani si conterà un solo bollino arancione, ovvero il livello 2 che segnala condizioni di rischio per anziani e fragili, a Perugia. Mentre domenica l’allerta riguarderà ben 10 città: Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma.

Le temperature massime percepite saliranno a 38 gradi a Bologna e Catania, 37 a Bari e Cagliari, 36 a Palermo e Roma. Invece domani, sabato 29 luglio, 18 città saranno da bollino giallo, livello che indica una situazione di preallerta, e solo 8 rimarranno con il bollino verde, che indica l’assenza di rischi per la salute. Il bollino arancione, come si legge sul portale del ministero, indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".

L'inizio del mese di agosto, invece, vedrà un leggero calo delle temperature anche al Sud e qualche rovescio in più al Nord; mentre al Centro sarebbe prevista una ventilazione più sostenuta da Ovest che aiuterà a mitigare le temperature. Pare, insomma, che andremo verso un periodo meno estremo.