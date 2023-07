Meteo, Giuliacci: "Impulsi temporaleschi estremi", incubo sull'Italia

29 luglio 2023 a

I temporali di "inaudita violenza" che "con grande frequenza, hanno scosso e devastato le pianure del Nord", scrive Mario Giuliacci nel suo sito di previsioni meteorologiche, "potrebbero ripetersi" ad agosto. "Questi fenomeni sono il classico risultato delle infiltrazioni di‌ aria più fresca provenienti ⁤dall’Atlantico, che hanno eroso l'indiscusso dominio anticiclonico". E l’Anticiclone Africano "tornerà", assicura l'esperto, "ma interesserà l'Italia in maniera abbastanza marginare. Il Nord Italia sarà soggetto a continui disturbi ​che si manifesteranno in impulsi temporaleschi qua e là". Al momento si sa solo che "entro l'estate c'è la reale possibilità di ripetersi certi eventi, si spera con minor frequenza e/o intensità. I fenomeni meteo estremi sono sempre esistiti, ma non con tale estensione e successione. Non è possibile avere paura di danni o devastazione ogni volta che piove…", commenta Giuliacci.

Ma perché si presentano questi fenomeni estremi? Il meteorologo spiega dunque che "tutto ciò è una conseguenza quasi ⁤inevitabile del caldo intenso e duraturo, portato ⁢dall’alta pressione sub tropicale, che fornisce il principale carburante per lo sviluppo di imponenti sistemi temporaleschi: l'atmosfera molto caldo-umida".

Al momento "il meteo ‍delle prossime settimane vedrà il Settentrione alle prese con sole frequente, ma locali possibili ⁤fenomeni atmosferici. L'instabilità sarà meno marcata, poiché il braccio di ferro dell’Anticiclone Africano e delle infiltrazioni di aria più fresca provenienti dall’Atlantico sarà meno estremo. Il Meridione, invece. avrà pochissimi fenomeni: ma almeno non ci sarà il caldo esagerato delle settimane passate. E questo è già un ottimo spunto", conclude Mario Giuliacci.