Meteo, Sottocorona lancia l'allarme: "Attenzione", qual è il giorno più nero

Il caldo e il bel tempo degli ultimi giorni lasceranno il posto alle prime instabilità in arrivo dalle Alpi già domani, sabato 29 luglio: a lanciare l'allarme il meteorologo Paolo Sottocorona a Coffee Break su La7. La vera allerta, però, scatterà domenica 30 luglio. "Domenica ci saranno forti precipitazioni che taglieranno in due il Veneto - ha spiegato Sottocorona -. Si verificheranno temporali molto forti e le temperature saranno in forte aumento".

A seguire un ulteriore avvertimento: "Dovremo seguire con molta attenzione questa situazione di domenica". Soprattutto al Centrosud le temperature aumenteranno, come si legge nel bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore: domenica saranno 10 le città da bollino arancione, livello di allerta 2 che segnala condizioni di rischio per anziani e fragili. Le città da tenere sotto osservazione sono Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. Le temperature massime percepite saliranno a 38 gradi a Bologna e Catania, 37 a Bari e Cagliari, 36 a Palermo e Roma. Il bollino arancione, come si legge sul portale del ministero, indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili". L'inizio del mese di agosto, invece, vedrà un leggero calo delle temperature anche al Sud e qualche rovescio in più al Nord.