Trentino, orsa insegue due cacciatori nei boschi: escursione da incubo

Due giovani cacciatori sono stati inseguiti da un'orsa col suo cucciolo durante un'escursione a monte dell'abitato di Roncone, E' successo questa mattina intorno alle 6, nelle Giudicarie in Trentino. Nella fuga, uno dei due si è precipitato lungo il sentiero di ritorno, mentre l'altro ha deciso di arrampicarsi su una pianta. Anche se poi l'animale lo ha fatto cadere, prima di allontanarsi con il cucciolo al suo fianco. Per la caduta, il cacciatore ha riportato una contusione al costato.

Sul posto è intervenuta l'unità cinofila del Corpo forestale, che ha compiuto i necessari sopralluoghi per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e ha recuperato l'attrezzatura degli escursionisti. Intanto l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha annunciato un esposto alla procura di Trento per “capire cosa ci facevano nel bosco”.

"Innanzitutto bisogna capire cosa ci facevano nel bosco quei due, erano veramente diretti al posto di osservazione di caccia come hanno dichiarato o stavano facendo del bracconaggio o ancora peggio volevano uccidere dei selvatici? - scrivono gli animalisti di Aidaa - la ricostruzione dei fatti deve essere poi veritiera e non un'altra occasione per una caccia alle inesistenti responsabilità dell'orsa che se non disturbata avrebbe continuato a dormire in pace. Ed infine riteniamo l'atteggiamento dei due assolutamente irresponsabile e devono solo ringraziare il loro dio se la cosa non è finita in tragedia".