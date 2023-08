Meteo, Sottocorona: "Situazione anomala". Agosto da incubo: cosa accadrà

01 agosto 2023 a

Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, durante la puntata di Omnibus di oggi 31 luglio, illustra le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Intanto, premette l'esperto. "Al nord quei fenomeni molto intensi che potevano essere previsti non si sono verificati, qualche fenomeno c'è stato la mattina nel nordest ma niente di grave, per fortuna".

Oggi lunedì 31 luglio, prosegue Sottocorona, è prevista qualche precipitazione sulle zone alpine e prealpine, ma niente di straordinario: "Non sono fenomeni intensi", afferma. Sereno invece al centro e al sud. "Il fatto nuovo è nelle parti interne dell'Appennino centro-meridionale con qualche fenomeno particolarmente intenso". Temporali e rovesci, dunque, che rappresentano "una situazione anomala perché siamo in una zona di tempo stabile", spiega.

Domani, martedì 1 agosto, si prevedono cieli sereni con qualche eccezione al sud e qualche pioggia sui rilievi del nord che contribuisce a rendere le temperature più miti. Mercoledì 2 agosto qualche debole pioggia al nord tra Liguria e alta Toscana, qualche nube al centro-sud. Per quanto riguarda le temperature, le minime registrate sono ferme ai valori dei giorni scorsi, abbastanza elevate al sud peninsulare e in Sicilia, nella norma nelle altre regioni: "Ricompare in Sicilia una zona in rosa, nell'area interna occidentale dell'isola, oltre i 35 gradi", conclude Sottocorona, che sottolinea che comunque dal 15 luglio al 15 agosto siamo normalmente nel periodo più caldo dell'anno.