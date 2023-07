Meteo, Sottocorona avverte: "Fenomeni molto intensi, ecco dove e quando"

29 luglio 2023 a

Le mappe colorate di rosso intenso dei giorni scorsi non ci sono più, ma la morsa del caldo non si allenta: sono almeno dieci le città in cui domenica 30 luglio scatterà l'allerta arancione. Il meteorologo di La7, Paolo Sottocorona, intervenuto questa mattina a Omnibus, mostrando i modelli meteo ha spiegato che la ora la situazione è più in linea con la media: c'è una zona molto calda nel Mediterraneo a ridosso delle isole, per il resto "valori appena sopra la media". Nelle prossime ore infatti si supereranno i 35-36 gradi solo in alcune zone interne di Sicilia e Sardegna, ma per il resto le temperature saranno elevate ma non estreme. La tendenza per le prossime 24 ore, tuttavia, indica un aumento del caldo al centro e al sud.

Quanto al Nord, Sottocorona avverte che ci saranno piogge tra Piemonte e Lombardia e "anche fenomeni intensi". "Molto intensi" e dunque con grande quantità di pioggia, con sono invece i rovesci previsti per domenica esclusivamente in Veneto, e in modo più lieve in Trentino e Lombardia. Lunedì, conclude il meteorologo de La7, si attenuerà l'instabilità al nord, mentre qualche nuvola comincerà a insistere al centro sud, sull'Appennino.