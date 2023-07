Venezia, il report-choc: "Cambiamenti irreversibili", la città può sparire

31 luglio 2023 a

Venezia è in pericolo. L'allarme arriva dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'Unesco, infatti, raccomanda di inserire il capoluogo della regione Veneto nella lista dei patrimoni dell’umanità in pericolo. Lo fa sapere il World Heritage Centre, un ramo dell'organo direttivo per i siti protetti, secondo cui tale proposta giunge dopo che sono state prese misure "insufficienti" per contrastare il degrado del sito. Tra le cause nel mirino il turismo di massa e i cambiamenti climatici.

"Il continuo sviluppo (della città), gli impatti dei cambiamenti climatici e del turismo di massa rischiano di provocare cambiamenti irreversibili all'eccezionale valore universale del bene", si legge nella nota. Tale raccomandazione potrebbe essere votata dagli Stati membri dell'Unesco a settembre.

L'iscrizione nella "danger list" non è nuova per la città. Quest'ultima era già stata chiesta due anni fa, ma all'epoca fu evitata in extremis da alcune misure adottate in urgenza dal governo italiano, in particolare la decisione di vietare le grandi navi nel canale San Marco e la promessa di varare un ambizioso piano di conservazione della città lagunare. Se il divieto delle grandi navi è stato rispettato - ma scrive l'Unesco dovrebbe essere esteso sia geograficamente sia su altri modelli di imbarcazioni particolarmente inquinanti - il programma per salvare Venezia è rimasto un miraggio. Dal 2021 gli esperti dell'Unesco hanno scritto diverse lettere a Roma, chiedendo aggiornamenti sulle "misure correttive con un calendario per la loro attuazione". Per l'organo però le risposte sono ancora insufficienti.