Costa Smeralda, terrore-vip: maxi-incendio, ville e hotel di lusso in pericolo

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato questa notte, tra il 31 luglio e il primo agosto, tra la macchia mediterranea che circonda l'area di parcheggio delle spiagge del Pevero a Porto Cervo, in Costa Smeralda, in Sardegna. Alimentate dal vento di maestrale le fiamme stavano pericolosamente raggiungendo le ville circostanti e gli hotel, ma grazie all'intervento dei Vigili del fuoco di Arzachena, supportati da due squadre arrivate da Olbia e una dalla sede centrale di Sassari, il fuoco è stato spento prima che potesse raggiungere le case e gli alberghi di lusso.

Sul posto sono tuttora in corso le operazioni di bonifica dell'area iniziate nelle prime ore del mattino, alle quali stanno prendendo parte anche due squadre della Protezione civile di Arzachena e San Pantaleo. Per completare le operazioni di bonifica è in arrivo anche l'elicottero del Consorzio Costa Smeralda. L'incendio ha distrutto circa due ettari e mezzo di macchia mediterranea.

I vigili del fuoco sono impegnati anche in viale Elmas, alle porte di Cagliari, nello spegnimento dei diversi focolai per un incendio divampato ieri sera e il cui fumo ha invaso buona parte della città sospinto dal maestrale. Sono stati circa cinquanta, dal pomeriggio, gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco effettuati nel Cagliaritano. Molti hanno riguardato situazioni potenzialmente pericolose per la vicinanza ai centri abitati.