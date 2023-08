Meteo, Giuliacci avverte l'Italia: allarme per mercoledì 9 agosto, l'ultimo incubo

04 agosto 2023 a

a

a

Come ogni estate, è il meteo spesso e volentieri a farla da padrone. E tra "i signori del meteo" un posto di rilievo lo occupa il colonnello Mario Giuliacci, che sul suo sito si spende nelle previsioni per la settimana che verrà.

Dopo un weekend fresco e con tempo marcatamente variabile - tra pioggia, possibili nubifragi e sole -, domenica 6 agosto il ciclone abbandonerà l'Italia: si farà dunque spazio l'anticiclone, ma con temperature piacevoli e in linea con le medie. Una fase tipicamente estiva, ma senza eccessi.

Dunque, eccoci arrivare alla prossima settimana. Dove, spiega Giuliacci, dobbiamo attenderci un'altra fiammata di caldo. "La prossima settimana inizia con il ritorno della stabilità e dell’alta pressione, infatti avremo sole e cieli sereni. Dalla giornata di lunedì 7 agosto cominceranno ad arrivare sul Mediterraneo contributi sub-tropicali di origine africana. Di conseguenza avremo un aumento dei valori termici che si sentirà soprattutto sulle regioni tirreniche del Centro Sud e sulle due Isole Maggiori con massime che potranno arrivare a 36°C tra mercoledì e venerdì", spiega il colonnello.

E ancora, aggiunge che nelle regioni del Nord le temperature massime saranno inferiori di qualche grado e persisteranno locali temporali su Alpi ed alcune zone della Pianura Padana. La giornata peggiore dal punto di vista delle temperature, però, dovrebbe essere mercoledì 9 agosto: "Sulle pianure settentrionali, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole Maggiori le massime potranno raggiungere i 35°C. In città importanti come Firenze o Rom non si escludono punte fino a 38°C", conclude Mario Giuliacci.