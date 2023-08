A1, schianto mortale nel giorno da bollino nero: code infernali, Italia nel caos

05 agosto 2023 a

Incidente mortale in A1. Poco dopo le ore 3 del mattino, sulla A1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Sasso Marconi verso Bologna, si registrano 7 km di coda, con ripercussioni di 4 km di coda in A1 Direttissima. La causa, un incidente all'altezza del km 214 all'interno della galleria Allocco. A scontrasi un mezzo pesante e un'auto. Una la vittima del tragico incidente.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Solo alle 7.30 l'incidente è stato risolto. Intanto si prevede un sabato da bollino nero, l'unico in tutta l'estate, con quasi venti milioni di automobilisti che percorreranno le autostrade italiane per raggiungere le località di villeggiatura.

Molte le code già segnalate, in due casi provocati da incidenti. Oltre a quello sull'A1 Milano-Napoli, se ne registra un altro tra Firenze e il bivio della variante di Valico nord, in direzione Bologna. In questo caso viene segnalata una coda di 5 chilometri. Su gran parte della rete autostradale il traffico è intenso o procede con code a tratti. Le direttrici più trafficate sono la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, in direzione Sud.