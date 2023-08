Meteo, il ciclone Circe? "Accadrà nelle prossime ore": cambia lo scenario

05 agosto 2023 a

Le ultime ore sono state piuttosto “pazze” dal punto di vista meteorologico. Il ciclone Circe ha portato maltempo e un generale abbassamento delle temperature, nonché addirittura la neve ad agosto sulle Dolomiti. Stando alle previsioni di Bernardo Gozzini, direttore del Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche (Lamma-Cnr), il ciclone Circe ha però le ore contate.

“L'attuale rinfrescamento - ha spiegato all’Ansa - determinato dall'arrivo di aria fredda su gran parte della penisola, e che ha portato le temperature sotto i 30 gradi dopo i picchi delle scorse settimane, ci farà compagnia fino a martedì, anche se da domani la temperature potrebbe risalire di qualche grado”. Da mercoledì in poi le temperature sono destinate a salire di nuovo: “L'estate, dunque, non è assolutamente finita e ci sarà invece un ritorno dell'estate dopo questi giorni simil-autunnali. Questo perché è in arrivo un'alta pressione sul bacino del Mediterraneo che farà risalire la colonnina di mercurio, ma non ai livelli che abbiamo avuto a luglio”.

Almeno fino a Ferragosto sono quindi previste sia al Nord che al Sud temperature più alte di quelle attuali, ma non oltre i 34-35 gradi: si tratta di valori normali per il periodo o leggermente superiori, ma niente a che vedere con le ondate di calore da oltre 40 gradi che hanno caratterizzato il mese di luglio.