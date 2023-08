Scontrino-choc a Como, quanto costa farsi tagliare in due il toast

07 agosto 2023 a

a

a

"Le richieste supplementari hanno un costo", si è sentito rispondere così il cliente di un bar di Gera Lario, a due passi dalla riva del lago di Como, che ha chiesto spiegazioni del conto che gli hanno presentato dopo aver ordinato un toast vegetariano con patatine, una Coca Cola, mezzo litro di acqua gassata e infine un caffè. In totale 15,70 euro. Ci sta. Quello che ha destato il suo stupore - e la sua ira - è stata la voce sullo scontrino "Diviso a metà" per un costo di 2 euro.

Scontrino-choc, Matteo Bassetti spennato sul traghetto: "Indegno", quanto spende | Guarda

"Il formato del toast viene servito già tagliato in due esatte metà", si è lamentato il turista lasciando su Tripadvisor una recensione negativa accompagnata dalla foto dello scontrino. "Eravamo in due persone e abbiamo chiesto un toast che al tavolo avremmo mangiato in due. Ma dobbiamo pagare perché ci siamo divisi in due il toast? Incredibile ma vero....", ha scritto il cliente assegnando al locale un punteggio di 1 su 5. Il titolare del bar, però non ci sta e risponde commentando la recensione: "Se il cliente mi chiede di fare due porzioni, devo usare due piattini e due tovaglioli. Le richieste supplementari hanno un costo, il tempo si paga", ha chiuso il discorso il barista. Turista avvisato, mezzo salvato.