Giacomo Chiapparini muore travolto da 25mila forme di grana: tragedia a Bergamo

07 agosto 2023

Un imprenditore agricolo, Giacomo Chiapparini, è morto a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, in seguito al crollo degli scaffali con sopra 25 mila forme di Grana Padano. La tragedia è avvenuta ieri sera, domenica 6 agosto, attorno alle 21, all'interno della Cascina Graffignana dell’azienda Agricola Chiapparini. L'uomo, di 74 anni, è rimasto schiacciato e sepolto dal crollo delle scaffalature dedicate alla conservazione del formaggio. Le cause del crollo sono ancora da accertare.

I soccorritori hanno cercato l'imprenditore per diverse ore. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza, una squadra Usar (Areu con vigili del fuoco), pompieri, forze dell’ordine e personale Ats. La vittima è stata ritrovata questa mattina, 7 agosto, al termine delle operazioni di soccorso iniziate ieri sera.

La ditta di Chiapparini, dal 2006 è specializzata nella produzione del Grana Padano, ed è dotata di sette strutture fra capannoni, stalle e spaccio, riporta l'Eco di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, si legge, "a un certo punto un dipendente della ditta ha sentito un forte rumore, causato proprio dal crollo delle scaffalature (non del capannone). Si è scatenato un effetto domino che ha visto le 25mila forme di formaggio impilate riversarsi a terra. Al lavoro nel capannone c’era un macchinario atto allo spostamento del formaggio: come detto, lo stava utilizzando proprio Giacomo Chiapparini".