Meteo, la sentenza di Giuliacci: quando finisce l'estate, la data nera

15 agosto 2023 a

a

a

L'estate sta finendo? L'ondata di calco che sta per abbattersi sul nostro Paese potrebbe avere iu giorni contati. E con la fine di essa potrebbe arrivare l'addio definitivo alla bella stagione. A rivelare questi scenari è il colonnello Mario Giuliacci che in una recente clip su meteogiuliacci.it ha acceso un faro sulla terza fase di questa estate che potrebbe arrivare alla fine del mese o comunque nelle prossime due settimane. "Un generale calo delle temperature comincerà a registrarsi tra il 28 e il 31 agosto.

In questo periodo bisognerà tenere d’occhio bollettini e allerta meteo, perché lo scontro tra ondate di calore accumulate e correnti più fresche potrà generare temporali, possibili fenomeni estremi, intensi e localizzati, soprattutto al Nord. Avremo i primi assaggi di autunno", fa sapere il colonnello. Poi aggiunge: "Sicuramente per almeno 7 o persino 10 giorni saremo sotto la cupola dell'alta pressione africana.

"Una vera bufala! Farlocchi!": meteo-rabbia, chi viene asfaltato da Mario Giuliacci

A cominciare dal giorno 16 per giunta l'intera Italia, e gli ultimi refoli moderatamente freschi al Meridione spariranno di colpo. Le zone più interessate dovrebbero essere la Sardegna e stavolta il Nord, mentre caldo intenso ma non estremo anche sul resto del Paese. Mettiamoci il cuore in pace perché prima del 23 Agosto di sicuro non se ne esce".