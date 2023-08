Incendio in una Rsa di Parma, muore una donna di 62 anni

15 agosto 2023 a

Un incendio è scoppiato verso le 5 e 30 del 14 agosto in una Rsa per anziani e disabili psichici di Parma, la 'Casa di Arianna', gestita dalla cooperativa Avitas. È morta una donna di 62 anni e sono 14 le persone intossicate (tra cui diversi pazienti) di cui almeno tre sarebbero in gravi condizioni. Dalla Regione, intanto, l’assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini e quello al Welfare Igor Taruffi esprimono "vicinanza ai pazienti e alle famiglie coinvolte, al sindaco Michele Guerra e a tutta la comunità di Parma".

"Il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl Parma - assicurano - sta lavorando a stretto contatto con il Comune di Parma: l’obiettivo è trovare il prima possibile una soluzione alternativa per i residenti degli appartamenti coinvolti. Restiamo a disposizione degli inquirenti che stanno lavorando con grande impegno all’individuazione delle cause dell’incendio, ringraziandoli per il loro lavoro". Nei mesi scorsi - fa sapere la Regione- "erano stati svolti diversi sopralluoghi di routine da parte di Ausl e Comune nelle strutture, per verificare le condizioni igienico-sanitarie: non erano state riscontrate criticità. I vigili del fuoco e la polizia sono al lavoro e hanno avviato gli accertamenti necessari per risalire alle cause del rogo".