Mario Giuliacci, "temperature insane e scempio meteo": chi morirà di caldo

Le previsioni del tempo per oggi, giovedì 17 agosto, non ingannino. A dispetto di temperature in calo e fenomeni temporaleschi che interesseranno esclusivamente il Nord Italia, secondo Mario Giuliacci "siamo alle porte di una fase meteo veramente storica". Le parole usate dal colonnello nel suo sito , una sorta di Bibbia per chi vuole sapere che tempo farà, sono inquietanti: si fa riferimento a "un anticiclone davvero imponente sta per coinvolgerci e porterà delle temperature insane". Motivi, si sottolinea, "per cui dobbiamo riflettere su questo scempio meteorologico".

Innanzitutto, come già anticipato qualche giorno fa, ormai è impossibile parlare di "fine estate", come quando da tradizione si fissava a Ferragosto lo "scollinamento" del grande caldo. "Stiamo per vivere un'anomalia degna degli annali meteorologici - prosegue Giuliacci, solitamente ben lontano da qualsivoglia terrorismo meteorologico -: farà veramente caldo ma soprattutto la cosa preoccupante è che siamo in una fase dove l'estate dovrebbe essere indeciso declino". Il fenomeno a cui assistiamo da una ventina d'anni, invece, è opposto, con "anticicloni mastodontici anche a fine agosto". Nulla vieta, prosegue l'esperto meteo, "che settembre proponga scenari autunnali e fresco anticipato". Ma per i prossimi 10 giorni sarà tutto l'opposto.

Sarà un caldo anomalo per "l'estensione e la durata. La prima coinvolgerà un'area gigantesca arrivando fino alla Danimarca e la Bielorussia. Una anomalia a livello europeo davvero eccezionale il cui cuore è incentrato tra Spagna e Francia. Per ovvi motivi, le aree italiane che risentiranno della maggiore anomalia saranno quelle di nord-ovest e la Sardegna". Il fenomeno durerà addirittura 12 giorni: "Una semplice follia climatica. Non c'è niente di normale in questo pattern meteo e purtroppo dobbiamo fare i conti che queste configurazioni a larga scala diventeranno sempre più frequenti negli anni a venire". Nel brevissimo, dunque, gli abitanti del Nord Italia si mettano l'animo in pace: sarà un luglio-bis o quasi. Poi, forse, toccherà al resto della Penisola.