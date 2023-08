Alghero, noleggiano il gommone: finisce malissimo, 2.100 euro

18 agosto 2023 a

La vacanza è finita davvero malissimo. Questa volta a fare il giro del web non è il solito scontrino di un ristorante ma quello di un noleggio di gommoni ad Alghero. Un gruppo di cinque ragazzi ha noleggiato il natante per fare un giro lungo le coste sarde.

Ma dopo qualche minuto qualcosa è andata nel verso storto. Infatti il gommone centra in pieno uno scoglio e sono dolori: il gommone riporta gravi danni ma comunque i tre, senza aver riscontrato alcun tipo di lesione, riescono a tornare al porto di partenza.

Ma qui ad attenderli c'è lo staff dell'azienda di noleggio. Il conto è salatissimo 2.100 euro di danni da pagre subito. E così lo scontrino e la ricevuta hanno fatto subito il giro del web. I commenti non si sono fatti attendere: "2.100 euro diviso 5 sono 462 euro a testa, non vi è andata male". C'è poi chi pensa alla salute: "Meno male che non vi siete fatti male". Ma la domanda più frequente è quella che riguarda l'assicurazione. La riposta la dà proprio uno dei componenti della sciagurata spedizione: la copertura era solo per danni meccanici. E quindi si paga...