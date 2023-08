Meteo, arriva il ciclone Poppea: temporali e grandinate, quando finisce l'estate

18 agosto 2023 a

L'estate potrebbe finire prima quest'anno. Il motivo? Il ciclone Poppea, che potrebbe piombare sull'Italia alla fine di agosto. Questo fenomeno meteorologico porterà con sé una buona dose di maltempo, con tanto di pioggia, vento e grandine, soprattutto in alcune zone del Paese. Secondo le previsioni degli esperti meteo, la nuova perturbazione potrebbe raggiungere l'Italia il 26-27 agosto. Anche se le date da segnare sul calendario sono quelle del 30-31 agosto. Pare che proprio nel corso di quelle due giornate, alcune regioni possano essere colpite da temporali violenti. A rischiare di più sono le regioni del Centro-Nord.

Nel frattempo, però, ci aspettano almeno due settimane di caldo africano e temperature alte. L'anticiclone africano rimarrà sull'Italia ancora per un po', non rovinando così le vacanze degli italiani che hanno scelto la fine del mese per staccare dal lavoro. Stando alle ultime previsioni, le temperature dovrebbero aumentare ulteriormente prima dell'arrivo del ciclone Poppea. Si attendono picchi fino a 37-39 gradi nelle grandi città come Firenze, Roma, Bologna, Prato, Terni, Pavia, Alessandria, Rovigo. Ancora più elevate le temperature nel Sud Italia e nelle Isole, in particolare nella zona interna della Sardegna. La prossima settimana si toccheranno addirittura i 40 gradi in Toscana e in Pianura Padana. Caldo intenso anche al Sud.