Meteo, la profezia di Giuliacci: incubo sull'Italia, dove tornano le tempeste

Meteo da incubo in arrivo? Secondo quanto riportano le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, potrebbero arrivare, soprattutto nelle regioni del nord alcuni temporali intensi. Il colonnello Giuliacci su meteogiuliacci.it spiega quali sono gli scenari. Innanzitutto rivela quali zone del Paese non risentiranno di grossi cambiamenti nei prossimi giorni: "L'Anticiclone Nord-Africano, sebbene allungato con decisione sulla nostra Penisola, al momento lascia ancora parzialmente sguarnite le zone più settentrionali del Paese, ed è proprio qui che resiste un po' di instabilità. Nella seconda parte della settimana l'alta pressione consoliderà la sua presenza sull'Italia e smorzerà con decisione anche questa residua instabilità, ma almeno nei prossimi due giorni i temporali continueranno a brontolare su alcune zone del Nord".

Poi la profezia sui temporali forti: "In base alle ultime proiezioni nella giornata di mercoledì 16 agosto, tra pomeriggio e sera, si formeranno un po' di temporali sulle Alpi e sull'Appennino Centrale e Settentrionale, e non si può escludere che qualche temporale scivoli anche sulle vicine pianure del Nord, specie in Piemonte e Veneto. Non saranno in generale fenomeni intesi anche se, come dimostra quanto accaduto nel recente passato, in queste occasioni non si può escludere qualche temprale intenso, accompagnato da grandine e nubifragi".

E non finisce qui, bisogna fare attenzione anche alla giornata di giovedì 17 agosto: "Situazione simile giovedì 17, con la formazione di numerosi temporali pomeridiani su zone alpine e Appennino Settentrionale, e locali sconfinamenti sulle più vicine pianure del Nord. Poi, come già accennato, da venerdì l'alta pressione stringerà la sua morsa sull'Italia smorzando del tutto l'instabilità anche al Nord".