Cassia bis, incidente choc: va contromano, cosa sta facendo l'automobilista

21 agosto 2023 a

Viaggiava contromano sulla Cassia Bis, guidando al telefono, senza accorgersi di nulla. Così si è innescato il drammatico incidente sulla Statale che parte da Roma e che lo scorso 18 agosto ha provocato 5 feriti, di cui uno in maniera grave. Il video, pubblicato sui social dall'account Welcome to Favelas, è stato condiviso da molti compreso Marcello Cirillo, il musicista de I fatti vostri.

Il filmato è sconvolgente. Un automobilista che viaggia nell'altro senso di marcia affianca il veicolo che procede contromano nell'altra corsia, divisa da uno spartitraffico in cemento. L'uomo è al telefono e apparentemente non si rende conto di viaggiare nel senso di marcia sbagliato nonostante le auto che lo sfiorano, rallentando nella corsia di destra, gli suonino il clacson. Qualcuno, abbassando il finestrino, lo prende a male parole e cerca di farlo fermare. Ma l'automobilista procede imperterrito fino a quando urta una vettura, sbanda e si schianta contro altre auto.

Tra i testimoni dell'incidente anche Andrea Lo Cicero, ex rugbysta della Nazionale e oggi volto televisivo. "Prego Dio. Vivi per miracolo per una macchina in contro mano sulla Cassia veientana. Follia totale", ha scritto su Facebook il 47enne, che stava viaggiando in moto nello stesso tratto di strada.