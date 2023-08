Roma, borseggiatrice prova a rubare una borsa: linciata

21 agosto 2023 a

Pugni e calci a una borseggiatrice che stava cercando di rubare una borsa a una donna seduta al ristorante. È successo in via dei Pastini, a ridosso del Pantheon, a Roma, lo scorso sabato sera. In un filmato, ripreso dall’alto da alcuni residenti e diventato virale online, si vede come un tentato furto si sia ben presto trasformato in un pestaggio. A colpire - come riporta Repubblica - è anche il fatto che nessuno abbia chiamato le forze dell’ordine, che in quel momento non erano presenti.

L'episodio è avvenuto in una strada affollata dai tavolini di due trattorie tipiche. A un certo punto una donna prova a sfilare una borsa dalla sedia di uno dei clienti di un ristorante. E chi la vede si scaglia subito contro di lei. Le violenze contro la borseggiatrice sarebbero durante quasi un minuto. Poi alla donna, che pare stesse insieme a un altro uomo, sarebbe stato concesso di allontanarsi. E alla fine non sarebbe stata sporta nessuna denuncia.

"Eravamo dentro, non abbiamo visto", avrebbero spiegato da una delle trattorie presenti in quella strada. Mentre dall’altra avrebbero commentato: "Non è successo niente". In ogni caso, non è la prima volta che si verificano situazioni del genere nella Capitale. A Ferragosto, per esempio, due trentenni romeni sono ricorsi al classico trucco della cartina: facendo finta di chiedere informazioni stavano per derubare un turista del Vietnam. I carabinieri però, sono riusciti ad arrestarli in flagranza di reato.