3bMeteo, crollo di 20 gradi: quando cambia tutto e dove, estate finita

L’estate sta per giungere alla conclusione, almeno per quanto riguarda il grande caldo. L’anticiclone africano, come ricorda 3bmeteo, ha i giorni contati: sta per sparare le ultime cartucce, dopodiché cederà il passo al ciclone nord europeo, che comporterà un grosso cambiamento a livello di temperature. Fino a sabato 26 agosto le condizioni meteorologiche rimarranno pressoché invariate, poi da domenica 27 si assisterà a un calo termico che sarà anche piuttosto bruco.

In questi giorni le temperature stanno salendo ulteriormente, raggiungendo massime di 40 gradi in molte città del Centro-Nord, in Sardegna e in alcune zone del Sud. Sta facendo molto caldo anche di notte, con temperature massime di 30-31 gradi fino a mezzanotte. Da sabato inizierà però a cambiare il clima, e anche in maniera piuttosto rapida. I primi temporali importanti sono attesi lungo le Alpi e nelle zone pianeggianti di Piemonte e Lombardia. Domenica il maltempo interesserà anche il Nord-Ovest e il Triveneto, mentre lunedì il ciclone si muoverà sul golfo di Genova e lungo l’Adriatico.

Secondo le previsioni potrebbero verificarsi fenomeni meteorologici abbastanza estremi, tra grandinate di grosse dimensioni e forti raffiche di vento, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali. Il vento avrà un ruolo importante nello spazzare via l’anticiclone africano e nel cambiare radicalmente le temperature, che potrebbero calare addirittura di 15-20 gradi rispetto agli ultimi giorni.