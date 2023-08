Mario Giuliacci chiude l'estate: "Crollo di 15 gradi sull'Italia, ecco quando"

25 agosto 2023 a

a

a

La fine dell'estate è vicina e adesso dobbiamo fare i conti con il maltempo che spazzerà via il caldo nelle prossime ore. A rivelarlo è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it non ha dubbi: "Già nella prima parte del fine settimana si avranno i primi temporali nei settori alpini del Nord-Ovest. Il cambiamento violento arriverà tra domenica 27 e lunedì 28 agosto con precipitazioni che si estenderanno a tutto il settentrione e successivamente in buon parte del Centro". Il nostro Paese sarà al centro di eventi violenti che di fatto potrebbero cambiare nello spazio di poche ore il quadro generale delle condizioni meteo.

E su questo punto Giuliacci è molto preciso: "L’Italia si troverà in una zona di convergenza tra le correnti fresche di origine nord europea ed il grande caldo già presente, quindi sarà alto il rischio di fenomeni violenti accompagnati da grandine (con chicchi anche di grossa dimensione) e nubifragi.

Grandine, nubifragi e temporali: quando scatta l'"ora x", Giuliacci non ha più dubbi

Con l’arrivo del ciclone le temperature si abbasseranno anche di 15°C nel Nord Italia e quindi si passerà da valori sopra le medie a valori decisamente inferiori e quindi da un estate rovente ad un accenno di autunno in poche ore". Attenzione dunque per chi si mette in viaggio nel weekend per il rientro dalle vacanze: il maltempo è dietro l'angolo.