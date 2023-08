Meteo Giuliacci, "fenomeni violenti": cambia tutto, ecco quando

22 agosto 2023 a

Il caldo asfissiante degli ultimi giorni lascerà l'Italia domenica 27 agosto, quando invece si inizieranno a sentire i primi effetti del ciclone di origine nordeuropea, che andrà a erodere il confine settentrionale dell’anticiclone africano. Di conseguenza - si legge sul sito Meteogiuliacci.it - ci saranno "rovesci accompagnati anche da fenomeni a tratti violenti come colpi di vento e grandine di grosse dimensioni sulle zone del nord-ovest, che gradualmente si estenderanno verso le pianure".

Poi lunedì 28 agosto tutto il nord Italia sarà interessato da questo cambiamento. Le temperature crolleranno di 11-13 gradi sulle regioni settentrionali. L’Italia passerà così da valori termici di 10-12 gradi sopra le medie a valori di qualche grado inferiore. Dunque, è attesa la cosiddetta “burrasca di Ferragosto” o ormai del dopo Ferragosto, visto che siamo praticamente alla fine del mese.

Il ribaltone interesserà inizialmente solo il Nord-Italia, che potrebbe dover fare i conti anche con fenomeni estremi, come temporali, grandinate e vento molto forte. Il resto della Penisola, invece, continuerà a essere caratterizzato dall'alta pressione subtropicale. Ma non mancheranno nuove perturbazioni nei giorni successivi. Sicuramente si tratterà di un cambiamento significativo. Inoltre, non è escluso, a cavallo tra agosto e settembre, l’arrivo di nuove perturbazioni verso il Mediterraneo che segnerebbero definitivamente la fine dell’estate 2023.