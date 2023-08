Avezzano, mangiano sushi e fuggono via: come vengono beccati

25 agosto 2023 a

Mangiano al ristorante di sushi e poi vanno via senza pagare: è successo ad Avezzano, in provincia dell'Aquila. A denunciare il fatto è stato il titolare del locale, che ha pubblicato sui social la foto della coppia che non avrebbe pagato il conto. E ha scritto: "Non so che educazione abbiate ricevuto dai vostri genitori e mi spiace molto per loro, ma se non volete che mandiamo queste immagini in alta qualità alla Polizia e ricevere la conseguente denuncia a casa, siete pregati di venire a saldare il vostro conto".

Il titolare del ristorante ha raccontato che qualche sera fa una coppia di ragazzi si è presentata al ristorante. I due si sono seduti a un tavolo e dopo aver mangiato le specialità di pesce crudo del locale non hanno saldato il conto ma hanno aspettato che i camerieri fossero distratti per uscire. "Non sono gli 89,50 euro che avrebbero dovuto pagare a cambiare la situazione e le finanze delle nostre attività, ma è una questione di rispetto per chi è venuto a mangiare e ha regolarmente pagato e per chi lavora, persone con famiglie, scarichi di merce in orari assurdi, costi di gestione ormai alle stelle, bollette, tasse, persone con figli che tornano a casa a tarda ora", si legge ancora nel post. E infine: "O tornate a pagare il conto, o mando tutto alla polizia".