Scontrino e rissa: "Conti separati? Maleducata", finisce malissimo

Un altro scontrino contestatissimo, ma questa volta non sono un bar o un ristorante italiani al centro della polemica. E' diventato virale, via Reddit, la storia condivisa da una cameriera con tanto di foto della ricevuta fiscale, su cui marito e moglie hanno vergato le loro rimostranze al proprietario del locale e alla stessa dipendente.

Tutto è nato quando la cameriera, al termine del pasto, si è rivolta ai due clienti chiedendo "Conto unico o separato?". Normale amministrazione, ma marito e moglie l'ha presa male. Malissimo, forse troppo. Così l'uomo ha preso una penna e ha scritto sullo scontrino queste parole: "Nessuna mancia per te perché è stato molto scortese chiedere a me e a mia moglie se volevamo dividere il conto".

Una nota polemica che ha fatto velocemente il giro dei social americani: negli Stati Uniti, infatti, lasciare la mancia ai camerieri non è buona norma di cortesia, ma legge. Un po' il corrispettivo dell'Iva nostrana. "Nel mio lavoro è la normalità chiedere se il conto è diviso o separato - si difende la cameriera stessa -. Perché, oltre a essere un gesto educato, non si deve mai dare per scontato che due persone siano accompagnate".

Quindi un altro aneddoto a suo modo illuminante: "In un'altra occasione accadde proprio il contrario a un mio collega. Nel nostro ristorante arrivò una coppia con alcuni bambini e quando il mio collega si presentò al tavolo con un conto unico da pagare, la donna andò su tutte le furie. I due erano separati e si trovavano a pranzo insieme solo per il bene dei figli. Per questo lo chiediamo sempre". Tra i tanti commenti, c'è chi se la prende con i due clienti "taccagni", che avrebbero trovato una scusa puerile pur di non sganciare qualche dollaro in più.