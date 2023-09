Myrta Merlino, primo scoop su Canale 5: stupro di Palermo, l'audio

04 settembre 2023 a

Su il sipario. Inizia la nuova, attesissima, avventura di Myrta Merlino a Mediaset. Alle 16.55 su Canale 5 ecco la prima puntata del suo Pomeriggio 5, il format che Pier Silvio Berlusconi le ha affidato sostituendo Barbara D'Urso, la "prima volta" sul Biscione dopo l'addio dopo lunghi anni di carriera a La7.

E la Merlino non stravolge il programma. Certo i toni sono più posati. Ma da subito c'è grande spazio per la cronaca. E si parte dal caso che ha sconvolto l'estate italiana, il brutale stupro di Palermo, la ragazza di 19 anni massacrata dal branco.

Riflessioni, aggiornamenti, collegamenti. Ma anche e soprattutto un audio esclusivo inviato proprio a Myrta Merlino dalla vittima dell'efferata violenza. Come è noto, il nome della ragazza non è mai stato divulgato. E così ecco che anche l'audio, toccante, viene proposto con voce camuffata (lo potete trovare in calce al testo).

"Ciao Myrta, volevo mettere in luce quali sono i miei pensieri, principi e ideali - premette la ragazza nel messaggio -. Il fatto che molte donne non denunciano per vergogna, per paura di ripercussioni quali minacce, come ad esempio ho avuto io stessa. Ma soprattutto per vergogna, un sentirsi sporche", sottolinea.

E ancora: "È una cicatrice interna che, posso dire, è difficile da togliersi. Però molti mi chiedono come io faccia ad esempio ad andare avanti. Io vado avanti perché non voglio sprecare la vita", rimarca con orgoglio.

"Ovvero comunque penso che la vita si a una dono, per quante cose comunque brutte possa riservarci. Molte persone hanno addirittura malattie, nonostante ciò cercano di andare avanti. Malattie che magari anche peggiorano, o situazioni comunque di solitudine estrema", conclude la vittima della violenza di Palermo la sua toccante riflessione.