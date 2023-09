Mario Giuliacci, Italia investita dal maltempo: "Prima del previsto"

07 settembre 2023 a

Rapido cambiamento nel giro di pochi giorni. La pioggia e il maltempo torneranno sul nostro Paese e di fatto spazzeranno via l'ultimo scorcio d'estate. A rivelarlo è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it fa il quadro per i prossimi giorni e spiega cosa accadrà: "L'ultimo aggiornamento meteo ha introdotto importanti novità: al Centro-Nord il tempo si guasterà prima precedentemente previsto!

A riportare la pioggia su molte regioni d'Italia, rompendo così il dominio dell'alta pressione, sarà una perturbazione proveniente dall'Atlantico. Nel frattempo, nei prossimi giorni, qualche temporale raggiungerà l'estremo Sud, su cui verrà spinto da un temibile “uragano mediterraneo”, spiega il colonnello.

Insomma in pchi giorni diremo addio al caldo, alle maniche corte e saremo costretti a riprendere in mano impermeabili e ombrelli. Giuliacci rivela quando arriverà il momento dell'ondata di pioggia: "bbene, con le ultime mappe dei modelli previsionali, qualcosa è cambiato! In base alle proiezioni più aggiornate infatti la coda di una perturbazione atlantica potrebbe irrompere sul nostro Paese già nella giornata di giovedì 14, accompagnata da piogge sparse su gran parte del Centro-Nord, con il maltempo che poi il giorno successivo, venerdì 15, sembra destinato a propagarsi anche al Sud. Certo, si tratta di proiezioni a lungo termine, che andranno confermate alla luce delle prossime elaborazioni dei modelli, ma al momento il peggioramento del tempo sembra più vicino".