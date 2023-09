Marisa Leo uccisa dall'ex: il video contro la violenza mentre era incinta

07 settembre 2023 a

È il 2019, Marisa Leo, uccisa nel Trapanese dal suo ex compagno, è incinta, aspetta la sua bambina. In un video un sorriso e parole colmi di speranza. E quelle parole: "Donna, mamma, Tu, non sei sola", che ora fanno più male dopo quel delitto e la circostanza che nel 2020 aveva presentato una denuncia per stalking. "È un miracolo - dice Marisa - una forza così piccola, ma così dirompente e una vita che cresce al ritmo di due cuori che battono insieme. Donna, mamma, tu lavori, tu progetti, tu crei e sei fantastica per come lo fai. Tu cadi, ti rialzi, piangi ma non molli, e sei perfetta così come sei. Donna, mamma, Tu, non sei sola".

TU, non sei sola - Marisa Leo from Tp24 on Vimeo.

Marisa Leo, 39 anni, nota responsabile marketing e comunicazione della cantina Colomba Bianca, originaria di Salemi, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco dall’ex compagno, l’imprenditore 42enne Angelo Reina, di Valderice, che poi si è tolto la vita. Lei avrebbe presentato alcune denunce per stalking, una nel 2020. E insieme erano i genitori di una bimba. È stato un automobilista, secondo una ricostruzione, a lanciare l’allarme dopo che, in serata, aveva visto un uomo, armato di pistola, su un cavalcavia dell’autostrada A29, in direzione Mazara. La Polizia stradale è giunta quando l’uomo era ormai morto.