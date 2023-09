Matteo Messina Denaro, peggiorano le sue condizioni: terapia del dolore

11 settembre 2023 a

Peggiorano le condizioni del boss siciliano Matteo Messina Denaro. L’intervento chirurgico per una occlusione intestinale subito l’8 agosto scorso è perfettamente riuscito. Ma a destare la preoccupazione dei medici dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila è il tumore al colon. La malattia sarebbe in uno stadio avanzato, che ha fatto peggiorare le condizioni generali del capo mafia. Per questo motivo da una settimana il boss è nella cella del reparto per detenuti.

L’aggravarsi delle condizioni di salute rende molto difficile la gestione della situazione da parte di sanitari, vertici e istituzioni competenti. Il boss di Cosa nostra, al 41bis, avrebbe ricevuto in questi giorni la visita di alcuni parenti stretti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il capo mafia sarebbe però cosciente. Messina Denaro è ricoverato nella struttura ospedaliera da oltre un mese, dopo essere stato trasferito dal carcere di massima sicurezza dell’Aquila nel quale è recluso in regime di 41 bis dal 17 gennaio scorso. Oltre a essere sottoposto alla terapia del dolore, il boss è anche soggetto alla nutrizione parenterale per il sostegno fisico.

"Tumore al quarto stadio, non si regge in piedi": Messina Denaro, stop al 41-bis?

Il tumore al colon il secondo più frequente nel nostro Paese. Ed è anche al secondo posto fra i più letali. A cinque anni dalla diagnosi sopravvivono a oggi circa il 65% dei pazienti affetti. Il ricorso alla chirurgia è di solito il primo passo e può essere sufficiente per aspirare alla guarigione definitiva, se la neoplasia viene individuata in stadio iniziale.