Roma, tre turisti fanno il bagno nella fontana di Trevi: il video dello sfregio

11 settembre 2023

I turisti sfregiano ancora una volta le meraviglie italiane. Questa volta accade con la Fontana di Trevi, a Roma. Qui nella serata di domenica 10 settembre tre turisti si sono introdotti al suo interno e, visto che erano indisturbati, hanno iniziato a farci un bel bagno con tanto di vestiti addosso. I tre si sono immersi completamente bagnandosi i capelli e il corpo. Si è trattato di due ragazze e un ragazzo. La scena è stata filmata da un romano, innervosito davanti all’ennesima scena di degrado.

I tre, con la volontà di proseguire la loro nuotata, si sono tolti le scarpe e le hanno date agli amici che li aspettavano fuori. Il video è poi finito sui social della pagina "Welcome to favelas". Tra i commenti c’è anche chi se la prende coi presenti: "Perché chi era lì non ha fatto niente?". E pensare che quanto accaduto domenica non è il primo episodio.

Solo a giugno una donna si faceva il bagno in reggiseno all'interno della fontana. E, sempre la stessa donna, in un altro video, veniva accerchiata dai vigili dopo essere uscita dalla fontana monumentale. E proprio ai vigili dava calci e pugni, aggredendoli di fronte a tutti.