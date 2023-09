Milano, la borsa con la stagnola: il furto choc nel negozio

13 settembre 2023 a

a

a

Arrestati per furto aggravato in concorso due immigrati peruviani di 18 e 25 anni. I due agivano in via Torino e in via Monte Napoleone a Milano: con una borsa artificialmente ricoperta di carta d'alluminio e nastro adesivo "schermavano" il rilevatore antitaccheggio. Bottino della refurtiva: cappelli da baseball e polo di marca per una valore di circa 500 euro.

I due ladri sono riusciti a fingersi turisti in giro per shopping tra i negozi di lusso del Quadrilatero della Moda milanese. Ma gli agenti della polizia di Stato che stavano facendo controlli mirati nella zona hanno notato i loro movimenti sospetti. Dopo aver sostato per un po' fuori da un locale in via Ponte Vetero, sono entrati in un negozio di abbigliamento sportivo in via Torino. Lì, senza farsi notare dai commessi, hanno rubato 4 cappelli da baseball per nasconderli in una borsa. I poliziotti li hanno subito fermati hanno scoperto tutta la merce da loro rubata. I due cittadini peruviani sono irregolari sul territorio italiano. E hanno anche diversi precedenti con la polizia.