Roma Termini, cadavere sui binari: scoppia il caos, ritardi e treni sospesi

17 settembre 2023 a

a

a

Caos a Roma: questa mattina è stato ritrovato un cadavere sui binari nella stazione di Termini. Per questo, la rete ferroviaria è andata in tilt, con treni sospesi, corse rallentate e ritardi di oltre due ore. La situazione è diventata critica intorno alle 12:25, quando Ferrovie dello Stato ha comunicato che la circolazione nel nodo romano era sospesa per accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. Per molti treni Alta Velocità l'arrivo a Roma è stato dirottato sulla stazione Tiburtina. Inoltre, dopo un'iniziale chiusura dei binari da 1 a 10, ora sono stati interdetti quelli dal 6 al 10.

"Tragedia di Caselle, questa l'unica soluzione". Frecce Tricolori, chi zittisce gli sciacalli

Il cadavere è quello di un uomo e non si esclude che la persona sia stata investita da un convoglio in ingresso o in uscita dallo scalo ferroviario nella notte precedente. La vittima è un cittadino ghanese di 64 anni che aveva con sé il passaporto. Intanto, sarebbe stata disposta l’autopsia per risalire alle cause del decesso. Tra le ipotesi, non solo l’impatto con un treno ma anche un’aggressione. Al vaglio le immagini delle telecamere di vigilanza di quel tratto di binari per capire cosa sia successo. Infatti, bisogna capire, come riporta il Corriere della Sera, se l'uomo sia stato investito in seguito a un gesto volontario oppure mentre stava camminando per raggiungere insediamenti abusivi lungo la tratta.