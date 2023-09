Meteo, "nubifragi e 35 gradi": una settimana folle, dove e quando si rischia

18 settembre 2023 a

Quella che è appena iniziata sarà una settimana un po’ “folle” dal punto di vista meteorologico. I fenomeni saranno infatti distribuiti in modo estremamente disomogeneo e quindi non ci sarà un fronte organizzato: alcune zone non subiranno il maltempo e altre limitrofe riceveranno anche ingenti quantità di pioggia. Occhi puntati soprattutto su Alpi, Prealpi e alto Piemonte, dove le precipitazioni tenderanno ad essere più frequenti e diffuse.

Non sono da escludere locali nubifragi, grandinate e colpi di vento: in alcune zone potrebbero cadere fino a 70 mm di pioggia in poche ore. Sul resto della Penisola la situazione sarà del tutto differente e ciò dipenderà dalla “resistenza” dell’anticiclone africano: “Tanto sole e temperature ben oltre le medie stagionali - scrive Edoardo Ferrara su 3bmeteo.com - fino a 35-36 gradi nelle aree interne di Sicilia e Puglia. Domani il tempo risulterà ancora molto instabile sulle Alpi centro-orientali dove potranno ancora verificarsi dei temporali localmente di forte intensità; nel contempo però ecco che tornerà sempre più forte l'anticiclone africano”.

Insomma, sarà una settimana particolare dal punto di vista meteorologico: piuttosto tormentata per il Nord Italia, tranquilla ed estiva per il resto del Paese. “Dopo il primo passaggio temporalesco di lunedì - sottolinea Ferrara - martedì sarà una giornata interlocutoria con sole prevalente e al più qualche nota instabile sull'estremo Nordest. Mercoledì tuttavia una nuova modesta ansa ciclonica raggiungerà il Nordovest dalla Francia, innescando qualche pioggia o temporale sparso che entro giovedì tenderà ad interessare anche il Nordest”.