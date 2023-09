Generale Mori, la rivelazione: così i boss mafiosi sono sbarcati in Borsa

21 settembre 2023 a

a

a

Dopo essere finito alla gogna e totalmente scagionato da ogni accusa, il generale Mario Mori si prepara ad arrivare nelle librerie con "Mafia e appalti". Un altro testo che riguarda sempre l'ex generale del Ros è "Ho difeso la Repubblica", questo scritto dal suo avvocato, Basilio Milio. Due libri che faranno luce sulla vicenda personale del generale Mori ma che offriranno anche uno spaccato sulla storia di Cosa Nostra rivelando come i boss mafiosi sbarcarono in Borsa. Filippo Facci ci accompagna in questo viaggio tra impresa, segreti e mafia.