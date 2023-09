Firenze, uomo nudo si arrampica sulla statua: chi è e cosa vuole

24 settembre 2023 a

Un uomo completamente nudo si è arrampicato sulla statua in marmo che è situata davanti a Palazzo Vecchio, a Firenze. Un gesto dimostrativo che ha fatto clamore in piazza della Signoria, dove c’erano centinaia di persone. L’arrampicatore è stato arrestato e denunciato con la contestazione dei reati di deturpamento di beni culturali e atti osceni: si chiama Vaclav Pisvejc, è un cittadino ceco di 56 anni.

Soprattutto è già noto da tempo alle forze dell’ordine per altri episodi del genere: è considerato un imbrattatole seriale, non a caso ha collezionato diverse denunce in passato ed è anche già stato arrestato un anno e mezzo fa. Completamente nudo, l’uomo ha esibito soltanto la scritta “censurato”, che aveva impresso sul corpo. Per bloccarlo sono intervenuti i carabinieri della stazione degli Uffizi: con l’aiuto della polizia municipale e dei vigili del fuoco l’uomo è stato coperto e poi fatto scendere in poco tempo dalla statua.

Quest’ultima ha riportato alcuni danni al marmo del basamento e della statua e il distacco dello stucco utilizzato durante il restauro per sigillare alcune fessure. I tecnici hanno evidenziato la necessità di ripetere alcuni trattamenti eseguiti durante il restauro per garantire la conservazione del monumento. “Ancora una volta - ha commentato il sindaco Dario Nardella - il solito guastatore e imbrattatore seriale, già noto alle forze dell’ordine, ha pensato bene di esibirsi nuovamente in piazza Signoria danneggiando la statua di Ercole e Caco e commettendo un gesto gravissimo. Ringrazio la Polizia municipale e i Carabinieri per l'immediato intervento".