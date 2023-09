Napolitano, "il Papa non ha fatto il segno della Croce": è polemica

25 settembre 2023 a

Come ha dichiarato Ignazio La Russa: "È la prima volta che un Santo Padre ha varcato la soglia del Senato, lo ha fatto per rendere omaggio al presidente emerito e a tutta l’Italia". In quei pochi minuti - in totale sette - Papa Francesco è arrivato in carrozzina, si è alzato in piedi, si è intrattenuto in silenzio e si è messo la mano sul cuore. Ma non ha fatto né segni della croce né ha benedetto la salma. Una dinamica che sta facendo molto discutere i fedeli. E che Camillo Langone definisce “un fatto straordinario”, nel senso negativo del termine.

Come riporta il sito nicolaporro.it, il Vaticano ha reso noto che Bergoglio ha voluto “esprimere, con la presenza e la preghiera, il suo personale affetto a lui e alla famiglia, e onorare il grande servizio reso all’Italia”. È certo che in quei minuti di raccoglimento Francesco abbia affidato a Dio l’anima del defunto. Il Papa si è infatti scomodato, di rientro da un viaggio in Francia, per andare al Senato per portare i suoi omaggi a Napolitano. Dopo che nei giorni precedenti aveva già inviato una lettera di condoglianze alla moglie Clio.

Come scrive Langone su Il Giornale: "Per un cristiano il segno della croce è per l’appunto cruciale. Un tempo lo facevano tutti e adesso non lo fa nemmeno il Papa. Forse il Papa è stato ultra rispettoso verso l’ateo morto, di sicuro è stato poco riguardoso verso i cristiani vivi, in primis quelli che nei paesi islamici hanno pagato e pagano la manifestazione esteriore del proprio cristianesimo con persecuzioni e carcere, a volte col patibolo".