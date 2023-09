Caivano, arrivano le ruspe: avviata la bonifica del centro sportivo Delphinia

27 settembre 2023 a

Dalle parole ai fatti. Il governo fa sul serio a Caivano, con buona pace della sinistra che aveva criticato le misure varate dall'esecutivo. Sono iniziate infatti, anche con l’ausilio di mezzi, le operazioni di bonifica del centro sportivo Delphinia del Parco Verde di Caivano, noto per essere uno degli scenari della vicenda di violenze sessuali di gruppo che vede vittime due cugine di 10 e 12 anni, per le quali da ieri sono in carcere o in comunità due diciannnovenni e sette minori tra i 13 e 17 anni. L’intervento, finanziato con 10 milioni di euro e annunciato dal premier Giorgia Meloni al termine di un Comitato per l’ordine e la sicurezza tenuto proprio a Caivano, viene effettuato da specialisti del Genio dell’Esercito.

In questa prima fase sarà rimosso il materiale biologico potenzialmente infetto, come le siringhe. Il centro, infatti, da anni è luogo di ritrovo di tossicodipendenti. Poi verranno rimossi rifiuti di ogni genere, i ricoveri di fortuna, il materiale inerte e sistemate le aree a verde oggi ridotte a tappeto di erbacce.

Questo primo intervento dovrebbe durare circa un mese. Poi l’abbattimento e la ricostruzione delle strutture sportive, con la nascita anche del centro polifunzionale, finanziato da risorse del MiC, circa 2 milioni di euro, per dotare Caivano e il Parco verde di biblioteca e di un luogo per fare cultura. Insomma lo Stato c'è e fa sentire la sua forza per dare un futuro a un territorio per troppo tempo dimenticato.