Spot Esselunga, Giorgia Meloni : "L'ho trovato bello e toccante"

Oscar Wilde sosteneva che "c'è una sola cosa al mondo peggiore del far parlare di sé, ed è il non far parlare di sé". E sembra che Esselunga abbia preso alla lettera il consiglio del poeta: sono infatti bastati solo due minuti per scatenare un polverone mediatico. La grande catena di supermercati ha realizzato un breve spot pubblicitario nel quale i protagonisti sono una bambina e due genitori separati. Alcuni utenti sui social sostengono che si tratti di un assist al governo Meloni, proprio perché esalterebbe la cosiddetta "famiglia tradizionale". Altri ancora, invece, apprezzano la rappresentazione di una “famiglia reale”, quella alle prese con le difficoltà legate a un divorzio. Il Paese, come sempre, si spacca a metà.

"La campagna vuole mettere in luce l’importanza della spesa che non è solo un atto d’acquisto, ma ha un valore simbolico molto più ampio – spiega Roberto Selva, chief marketing & customer officer di Esselunga –. Per ogni prodotto che mettiamo nel carrello c’è un significato più profondo di quello che siamo abituati a pensare. Non c’è una spesa che non sia importante. Ed è per questo che ci impegniamo a offrire sempre il meglio ai nostri clienti".

Sul tema è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, sui suoi profili social, ha voluto esprimere un parere sullo spot della discordia. "Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni - scrive la leader di Fratelli d'Italia - Io lo trovo molto bello e toccante".