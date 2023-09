Merano, bulli molestano i passeggeri? L'autista reagisce: immagini forti

27 settembre 2023 a

a

a

È diventato virale alla velocità della luce un video di un adolescente spintonato da un autista Sasa che arriva a stringergli le mani attorno al collo. Le immagini, molto forti, sono state pubblicate su Facebook da Francesco Zorzi e ora stanno suscitando molto scalpore. Sulla questione è intervenuta anche Sasa che, con una lunga nota, ha parlato di episodi in cui un gruppo di giovani avrebbe molestato e minacciato i passeggeri, suscitando la reazione esasperata dell'autista.

L’episodio è avvenuto domenica 24 settembre, a Merano. Secondo la ricostruzione della Sasa, tre giovani minorenni avrebbero molestato, spinto e minacciato alcuni passeggeri durante la salita sull'autobus. Il conducente dell'autobus, non dipendente diretto di Sasa ma di una ditta subconcessionaria, è intervenuto per ristabilire la calma. Circa un'ora dopo, gli stessi giovani, lo avrebbero aspettato alla fermata per lanciargli contro degli oggetti. E, a quel punto, il conducente avrebbe perso completamente la pazienza.

"Questa come me la spieghi?": Del Debbio gela Bandecchi, come reagisce il sindaco

"Questo episodio è preoccupante, purtroppo atti come questo e aggressioni si ripetono in molti luoghi pubblici dell'Alto Adige. Siamo di fronte a un vero e proprio problema sociale", ha affermato la presidente di Sasa Astrid Kofler. "La sicurezza è una delle questioni più importanti per Sasa e anche la Provincia, in quanto socia ed ente affidante, è molto sensibile a questo aspetto" ha dichiarato invece il Direttore Generale di Sasa Ruggero Rossi de Mio, spiegando: "Per questo motivo abbiamo recentemente rafforzato le misure e stiamo per adottare un altro pacchetto di precauzioni".